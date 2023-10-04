Стоит обратить внимание всего на три пары.

Стилист Андрей Попов рассказал, какая обувь будет в тренде в новом сезоне осень-зима. По его словам, нужно присмотреться к трем парам, чтобы точно не прогадать.

Берцы

Если обратить внимание на последние показы, то мы видим, что вся мода вращается вокруг того, чтобы сделать девушек более женственными. А с помощью грубой обуви можно актуализировать образ. Поэтому, если у вас есть берцы, то, пожалуйста, носите их. Но помните, что верх тогда должен быть более женственным. Затягиваться с ног до головы в кожу в рокерском стиле - не самый модный вариант.

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Казаки

Сейчас казаки переживают свою новую популярность. Единственное - сейчас у сапогов должна быть более свободная халява. И будет круто, если вы выберете обувь не с классической формой носа в виде треугольника, а более овальной или даже квадратной.

Ботфорты

Ботфорты также имеют право на существование. В принципе они никогда не уходили из моды.

"В этом сезоне, если вы обуваете ботфорты, то они должны полностью прилегать к ноге и быть "скрытыми". То есть их нужно комбинировать с платьями длины миди или макси. От мини в данном случае все же лучше отказаться", - сказал Попов в интервью УНИАН.

Напомним, ранее стилист назвал самую модную верхнюю одежду-2023.

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