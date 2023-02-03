Вы будете поражены результатом!

TikTok-блогерша Габриэла Рекальде поделилась впечатляющий лайфхаком, как из обычных колготок сделать стильный топ. Оказывается, что это даже проще, чем вы могли себе представить. А главное, что сделать такой топ получится у каждой.

Что вам нужно:

колготки

резинки

ножницы

Первый шаг. Возьмите колготки и ровно отрежьте верхнюю часть. Это и будет основа вашего топа. Затем протяните длинные резинки через дырочки на топе и завяжите их на своем теле. Интересно, что такой топ прикроет вашу грудь, а спинка останется обнаженной, что добавит вашему образу пикантности.

Второй шаг. Чтобы сделать образ более привлекательным, что-то наподобие женщины-кошки, из оставшихся колготок можно сделать высокие перчатки. Для этого вам нужно сделать небольшой круглый вырез на пяточках. Надеваете перчатки на руки, а большой палец просовываете в дырочку. Вуаля, все готово!

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