TikTok-блогерша Габриэла Рекальде поделилась впечатляющий лайфхаком, как из обычных колготок сделать стильный топ. Оказывается, что это даже проще, чем вы могли себе представить. А главное, что сделать такой топ получится у каждой.
Что вам нужно:
- колготки
- резинки
- ножницы
Первый шаг. Возьмите колготки и ровно отрежьте верхнюю часть. Это и будет основа вашего топа. Затем протяните длинные резинки через дырочки на топе и завяжите их на своем теле. Интересно, что такой топ прикроет вашу грудь, а спинка останется обнаженной, что добавит вашему образу пикантности.
Второй шаг. Чтобы сделать образ более привлекательным, что-то наподобие женщины-кошки, из оставшихся колготок можно сделать высокие перчатки. Для этого вам нужно сделать небольшой круглый вырез на пяточках. Надеваете перчатки на руки, а большой палец просовываете в дырочку. Вуаля, все готово!
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