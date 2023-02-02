Известная певица выбрала джинсы и жакет от Лилии Литковской.

Британская певица Рита Ора показала модные образы, в которых она гуляет по Нью-Йорку. Среди нарядов звезды были и наряды от украинского дизайнера.

Рита Ора выбрала вещи от бренда Litkovska. Звезда сделала ставку на деним, она удачно объединила джинсовые брюки и жакет нестандартного кроя. Брюки от Лилии Литковской имеют широкие штанины и застегивается на завязки. Над задним карманом джинсов есть логотип Litkovska и вышитое сердце с цветами флага Украины.

Жакет от Литковской, который выбрала Рита Ора, имеет удлиненную горловину, на груди есть имитация карманов. Свой образ певица дополнила цветными аксессуарами, большой сумкой необычной формы и обувью от Jimmy Choo.

Видео дня

Звезда поразила фанов стилем. Они написали немало комплиментов. Украинцы же благодарят певицу, что та поддерживает дизайнеров нашей страны.

Напомним, недавно Бейонсе впервые за четыре года вышла на сцену в платье украинского дизайнера.

Вас также могут заинтересовать новости: