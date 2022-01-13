С наступлением холодов каждая девушка задумывается о покупке теплой верхней одежды, которая бы гармонично смотрелась с другими вещами в гардеробе. В продаже можно найти огромное количество вариантов утепленного верха, но особенно популярным остается женское зимнее пальто. Это довольно универсальная вещь, которая хорошо согревает в морозы, а также сочетается с большим количеством вещей.

Свитера, брюки, юбки, джинсы – все это отлично подходит под зимнее женское пальто. Единственным нюансом в выборе является большое разнообразие фасонов. Выбрать среди них один нужный вариант не так просто. Если вы тоже столкнулись с трудностями выбора, тогда предлагаем узнать о трендах текущего сезона.

Гусиная лапка или ломаная клетка

Современным модницам особенно полюбились пальто с орнаментом "гусиной лапки". Этот принт почти целое столетие пользуется популярностью среди девушек, которые ценят модные и красивые вещи.

Гусиная лапка напоминает ломаную клетку, в зимнем пальто чаще всего это некрупные вариант из двух цветов.

Модели такого плана рекомендуется носить осторожно, ведь другие броские элементы в образе могут перегрузить его.

Однотонные цвета

Эти изделия без принтов, рисунков и пестрых вставок привлекают своим минимализмом и универсальностью.

С ними можно сочетать вещи практически любых оттенков, создавая в образе удачную комбинацию из двух, трех и даже четырех цветов.

Наиболее популярными однотонными вариантами являются бежевые, белые, коричневые и молочные.

Клетка

Это один из тех немногих принтов, который за долгие годы своего существования перешел в категорию "классика". Именно поэтому вещи с ним входят в базовый гардероб. Зимнее пальто в клетку не является исключением. Если вы не знаете, какую верхнюю одежду выбрать, можно начинать с такого пальто.

Вещь будет отлично смотреться с джинсами, платьями, брюками, свитерами, туниками и другими предметами гардероба. Но перед покупкой стоит обязательно определиться с расцветкой. Вещи в серую и коричневую клетку подойдут в качестве базы, а яркие принты добавят в образ изюминки.

Белый цвет

Многие представительницы прекрасного пола считают, что светлая верхняя одежда слишком пачкается в холодное время года. Но зимой природа часто радует снегом, который никак не портит белое зимнее пальто. Среди наиболее популярных фасонов можно выделить такие модели:

двубортные;

классического кроя;

типа оверсайз;

пальто-халат.

Такую верхнюю одежду можно смело дополнять вещами такой же расцветки.

Где купить трендовые модели зимних женских пальто?

Верхняя одежда для женщин представлена в огромном ассортименте. Купить женское пальто на зиму можно в магазинах, на рынке и в интернете. Последний вариант является наиболее удобным и выгодным. Например, посетив интернет-магазин "Virna", вы сможете подобрать стильную и удобную вещь не выходя из дома. К тому же здесь, на сайте производителя, предлагают оптимальное сочетание цены и качества.