Уже пора задуматься над тем, что вы будете носить в наступающем сезоне.

Самое время задуматься над тем, какую обувь купить на осень 2022, чтобы было и удобно, и красиво, и стильно. Стилисты говорят, что в данном сезоне акцент будет именно на классике - лоферы, ботильоны, челси. Если же говорить о спортивном стиле, то кеды лучше убрать в долгий ящик и обзавестись белыми кроссовками с широкой подошвой.

УНИАН собрал несколько вариантов обуви, которая может вам понравиться, и точно будет выгодно смотреться с любым аутфитом.

Ботинки дерби

Классический стиль и массивная подошва - то, что нужно для этого сезона. Можно носить как под пиджак, так под пальто или куртку. Отлично сочетается с брюками и джинсами.

Светлые челси на массивной подошве

Такие полуботинки кремового цвета - настоящий хит сезона. Их лучше всего носить под пальто.

Как известно, осенью 2022 популярностью будет пользоваться именно клетчатое пальто, что в комбинации даст вам эффектный сезонный аутфит.

Чёрные ботильоны на каблуке

Это просто идеальная обувь для любителей каблука. Просто, стильно, удобно и со вкусом.

Кроссовки

Если вы предпочитаете спортивный стиль, то ваш выбор - базовые белые кроссовки. В отличие от прошлой осени, когда были популярны кеды, сейчас лучше выбирать именно кроссы с широкой массивной подошвой. Правда, в сезон дождей не очень практично. Зато красиво.

Резиновые сапоги

Кстати, о сезоне дождей. Если он все же настанет, то такие дизайнерские серые резиновые сапоги - лучшее, что вы можете выбрать для себя.

Лоферы

На теплую погоду можно выбрать базовые черные лоферы. Это те же туфли, только без застежек. Их носят с брючными костюмами, прямыми или зауженными брюками, блузками и рубашками, водолазками, юбкой-карандаш, офисными платьями.

Белые ботильоны

Компоновать подобные модели осенней обуви можно с одеждой в различном стиле. Но в этом сезоне они будут модными с чем угодно.

Напомним, названы топ-5 стильных и простых образов на осень.

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