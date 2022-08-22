Август уже заканчивается, поэтому пора подумать, что носить в сентябре.

Стилисты утверждают, что в сентябре 2022 года в моде будут классические решения и пастельные оттенки. УНИАН собрал топ образов, которыми вы точно вдохновитесь при подборе своего гардероба на новый сезон.

Классический костюм

Для деловых встреч или на работу этой осенью будет модно выбирать костюмы такого типа, как показано в примере. Свободный пиджак с глубоким декольте и брюки можно дополнить выразительными аксессуарами. Выбирая цвет такого наряда, лучше отдавать предпочтение спокойным "осенним" оттенкам: бежевый, желтый, оранжевый, пудровый, багровый и т.п.

Блуза и брюки-галифе

Голубая блузка с воротником и манжетами отлично подходит к синим брюкам-галифе. Можно дополнить такой look белым широким ремнем, как на фото. А можно обыграть и другими аксессуарами.

Все на ваш вкус. Главное - выглядеть сдержанно, ведь именно об этом данный образ.

Полушубок из искусственного меха

Такой элемент одежды - отличное решение на холодную осень. Как показано в примере, полушубок кофейного цвета можно сочетать с базовой одеждой. Например, черным спортивным костюмом, лосинами или даже джинсами.

Клетчатая юбка макси

Несмотря на то, что подобную длину любят не все, она очень универсальная и актуальна в сезоне осень 2022.

Ее можно сочетать как с блузой, так и с водолазкой или свитером крупной вязки. Лучше всего под такую одежду подойдет обувь на плоской подошве.

Платье-пиджак

Настоящий тренд осени 2022. Подойдет для модниц, которым не хватило лета, чтобы показать свою шикарную фигуру. Подобный вариант в длине мини подчеркивает ноги и талию. Он станет отличным решением для свидания или важного мероприятия, где вы захотите покорить всех своим внешним видом.

Напомним, названы главные тренды осени 2022 в одежде.

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