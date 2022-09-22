Если вы хотите выглядеть стильно, то советы по выбору трендовой обуви вам просто необходимы.

Мы уже говорили о том, как выбрать классные черные сапоги на осень, или о том, какие сапоги носить в сезон дождей. Теперь предлагаем вам подборку актуальной обуви, чтобы выглядеть стильно и ярко.

Фуксия на каблуке

Эти яркие сапожки точно придутся по душе каждой моднице и любительнице выглядеть красиво. Высокие замшевые сапожки на каблуке - то, что сделает ваш образ совершенным и очень женственным. Невероятно модно выглядит с короткой юбкой.

Замшевые на грубой подошве

Этот вариант обуви уже становится классическим. Если выбирать ее, то здесь лучше использовать палитру с оттенками коричневого: кофейный, серый, графитовый, темный беж, светлый беж или же каштановый.

Видео дня

Такие ботинки выручат вас, если нужно обуть что-то под классическую одежду. Также можно сочетать с кожаной юбкой.

Высокие сапоги на меху

Еще год назад такую обувь считали пережитком прошлого, но сегодня ее обладательницы уверенно смогут выбирать такую модель. Особенно актуальны высокие сапоги на среднем квадратном каблуке. Хорошим решением будут такие, как на фото, чтобы был виден мех вверху или сбоку.

На тракторной подошве и с резинкой сбоку

Уже второй год такие укороченные сапожки не теряют актуальности. Их можно носить и под джинсы, и под юбку, и под брюки. Есть модели на меху на более холодное время, и есть без подкладки - на весну или осень. В дополнительных аксессуарах не нуждаются: на ноге смотрятся аккуратно и минималистично.

Напомним, ранее мы писали какая осенняя одежда молодит женщину.

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