Осень в этом году началась с затяжных дождей.

В дождливый осенний период важно подобрать правильную обувь, которая будет уместной и сопоставимой с температурным режимом, а также обеспечит ноги от промокания. Не мешало бы позаботиться и о внешнем виде обуви. УНИАН рассказывает, какие варианты сапог на мокрую погоду будут модными в ближайшие месяцы.

Кожаные ботфорты

Новое - это хорошо забытое старое. Именно поэтому в 2022 году ботфорты снова врываются в гардеробы модниц. Палитра: белые, кофе с молоком, светлый беж, хаки, коричневые, черные. Лучше всего сочетаются с юбками, тренчами, пальто.

Видео дня

Эксперты в стиле моды утверждают, что неплохо выглядят ботфорты на трактарной подошве. Несмотря на подошву, они делают общий вид более женственным.

Полуботинки на тракторной подошве с каблуком

Такое невероятное сочетание обеспечит то, что лужи вы будете обходить в мокрую погоду с минимальными рисками. Их стилисты рекомендуют носить под джинсы.

Универсальность этой обуви заключается в том, что скорее всего, еще минимум два сезона она будет покорять подиумы, а значит не утратит свою актуальность.

Резиновые сапоги

В дождевую осень без них действительно никуда. Но даже в резиновых сапогах можно и нужно выглядеть стильно и красиво. Отдавать предпочтение стоит подобным целостным моделям как яркой, так и нюдовой цветовой гаммы.

В идеале: сочетать по цвету с оттенком верхней одежды, шапкой или шарфом. Если обувь удачно гармонирует с другими элементами гардероба, то это более 60% успешного аутфита.

Напомним, названы самые стильные черные сапоги на осень.

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