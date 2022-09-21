В дождливый осенний период важно подобрать правильную обувь, которая будет уместной и сопоставимой с температурным режимом, а также обеспечит ноги от промокания. Не мешало бы позаботиться и о внешнем виде обуви. УНИАН рассказывает, какие варианты сапог на мокрую погоду будут модными в ближайшие месяцы.
Кожаные ботфорты
Новое - это хорошо забытое старое. Именно поэтому в 2022 году ботфорты снова врываются в гардеробы модниц. Палитра: белые, кофе с молоком, светлый беж, хаки, коричневые, черные. Лучше всего сочетаются с юбками, тренчами, пальто.
Эксперты в стиле моды утверждают, что неплохо выглядят ботфорты на трактарной подошве. Несмотря на подошву, они делают общий вид более женственным.
Полуботинки на тракторной подошве с каблуком
Такое невероятное сочетание обеспечит то, что лужи вы будете обходить в мокрую погоду с минимальными рисками. Их стилисты рекомендуют носить под джинсы.
Универсальность этой обуви заключается в том, что скорее всего, еще минимум два сезона она будет покорять подиумы, а значит не утратит свою актуальность.
Резиновые сапоги
В дождевую осень без них действительно никуда. Но даже в резиновых сапогах можно и нужно выглядеть стильно и красиво. Отдавать предпочтение стоит подобным целостным моделям как яркой, так и нюдовой цветовой гаммы.
В идеале: сочетать по цвету с оттенком верхней одежды, шапкой или шарфом. Если обувь удачно гармонирует с другими элементами гардероба, то это более 60% успешного аутфита.
Напомним, названы самые стильные черные сапоги на осень.