Сапоги - универсальная обувь на прохладную и мокрую погоду.

Стилисты перечислили четыре вида обуви, которые будут пользоваться популярностью этой осенью. Специально для любителей черного рассказываем, какие сапоги будут в тренде.

Сапоги на тракторной подошве

Уже не первый холодный сезон такая обувь в тренде. Во-первых, она теплая. Во-вторых, в ней удобно. Так как массивная подошва обеспечивает максимально комфортное передвижение как по обычной поверхности, так и по снегу или льду. В третьих, это красиво и стильно. Сапоги можно сочетать как с джинсами, так и с брюками.

Сапоги на шнуровке

Такая обувь также относительно недавно ворвалась в тренды, но уже стала одной из самых популярных моделей. Если вы хотите создать себе дерзкий и уверенный образ, то черные сапоги на шнуровке - самое то.

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Ковбои

Некоторые стилисты утверждают, что такие сапоги в ковбойском стиле уже утратили свою актуальность, но модные критики Франции настаивают на обратном. Конечно, такая обувь не всем идет, но если вы присмотрели пару, которая хорошо села и подошла под ваш стиль - это настоящая удача.

Ботильоны на каблуке

Каблук - это то, что подчеркивает женственность. Он сочетается с разными фасонами, подчеркивая яркость и игривость. Такая модель черной обуви - вечная классика, которая практически никогда не теряет своей актуальности.

Напомним, ранее УНИАН писал какая осенняя одежда молодит женщину. Были названы 5 нарядов на каждый день.

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