Аксессуары - это неотъемлемая часть любого образа. Не стесняйтесь надевать их и экспериментировать с ними, чтобы добавить "луку" яркости и сделать его более трендовым.
Итак, что будет актуальным в летнем сезоне - смотрите далее.
Цветные пластиковые кольца
Лето - это лучший период, когда можно экспериментировать с яркими тенденциями. Дизайнеры отмечают, что главным трендом этого сезона будет акцентная бижутерия. Например, яркие пластиковые кольца с камнями, стразами или кристаллами.
Многослойные цепи
Массивные цепи, которые так полюбились модницам, останутся в тренде. При этом стоит добавить немного многослойности, чтобы сделать образ более актуальным. Также рекомендуется сочетать цепи разных размеров, разного плетения и структуры.
По кольцу на каждом пальце
Этим летом модницам, кажется, придется пополнить свою коллекцию колец. В тренде будут кольца на каждом пальце, в том числе на фалангах. Лучше присмотреться к минималистичным вариантам, которые подчеркнут вашу женственность.
Крупные браслеты
Браслеты - это аксессуар, который очень нравится девушкам. Более того, его уникальность в том, что их с легкостью можно сочетать с другими украшениями. Но не стоит перевешивать ручку крупными браслетами и такими же кольцами.
Бодичейн
Этот аксессуар добавит вашему образу пикантности. Выглядит он очень стильно и соблазнительно. Идеально будет сочетаться с белыми рубашками, платьями с открытым декольте и даже под пиджак на голое тело.