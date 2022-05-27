УНИАН сделал подборку стильных идей.

Аксессуары - это неотъемлемая часть любого образа. Не стесняйтесь надевать их и экспериментировать с ними, чтобы добавить "луку" яркости и сделать его более трендовым.

Итак, что будет актуальным в летнем сезоне - смотрите далее.

Цветные пластиковые кольца

Лето - это лучший период, когда можно экспериментировать с яркими тенденциями. Дизайнеры отмечают, что главным трендом этого сезона будет акцентная бижутерия. Например, яркие пластиковые кольца с камнями, стразами или кристаллами.

Многослойные цепи

Массивные цепи, которые так полюбились модницам, останутся в тренде. При этом стоит добавить немного многослойности, чтобы сделать образ более актуальным. Также рекомендуется сочетать цепи разных размеров, разного плетения и структуры.

По кольцу на каждом пальце

Этим летом модницам, кажется, придется пополнить свою коллекцию колец. В тренде будут кольца на каждом пальце, в том числе на фалангах. Лучше присмотреться к минималистичным вариантам, которые подчеркнут вашу женственность.

Крупные браслеты

Браслеты - это аксессуар, который очень нравится девушкам. Более того, его уникальность в том, что их с легкостью можно сочетать с другими украшениями. Но не стоит перевешивать ручку крупными браслетами и такими же кольцами.

Бодичейн

Этот аксессуар добавит вашему образу пикантности. Выглядит он очень стильно и соблазнительно. Идеально будет сочетаться с белыми рубашками, платьями с открытым декольте и даже под пиджак на голое тело.

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