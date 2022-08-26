Сезон холодов уже не за горами, а значит самое время позаботиться о том, в чем вы будете ходить в этот период.

Стилисты говорят, что готовиться к модному сезону осень-зима 2022 уже пора. УНИАН собрал топ вариантов верхней одежды, которая будет популярна в ближайшем времени.

Цветное пальто

Мода диктует свои правила, поэтому осенью 2022 придется отойти от базовых цветов, если вы хотите модное и "свежее" длинное пальто. Отдавать предпочтение лучше ярким оттенкам: желтому, зеленому, розовому. Во-первых, это подчеркнет вашу индивидуальность и явно выделит среди толпы. Во-вторых, такие летние оттенки точно разукрасят привычную осеннюю палитру.

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Однако эксперты напоминают о том, что яркие оттенки важно аккуратно сочетать с другими цветами, чтобы не выглядело наляписто.

Пальто-рубашка

Еще один сочный и современный тренд, который станет отличным дополнением к любому образу. Покрой, который полностью повторяет фасон рубашки с накладными карманами, характерный клетчатый принт и прямой свободный крой - это то, что подойдет на каждый день.

Курточка-плащевка

Это базовая модель, которая подойдет как для прохладной, так и для теплой осени. Благодаря материалу (плащевка) ее можно носить и в дождливый период. Идеально сочетается с джинсами, кроссовками или кедами.

Напомним, названа самая модная обувь на осень 2022.

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