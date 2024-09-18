Назван самый модный макияж этой осени: справится каждая (фото)

Главное - сделать акцент на губах.

Этой осенью главным трендом в макияже стали выразительные красные губы, которые носят без акцента на глазах. Сияющий, естественный образ с яркими губами в стиле минимализма захватил подиумы и стал фаворитом модниц по всему миру. Простой, но эффектный макияж с красной помадой подчеркивает силу женственности и придает образу элегантности и уверенности.

Как правильно красить губы красной помадой?

Для того чтобы красная помада смотрелась идеально, важно соблюдать несколько правил. Начните с подготовки губ — аккуратно отшелушите их скрабом и нанесите увлажняющий бальзам, чтобы губы были гладкими и мягкими. Затем используйте карандаш для губ того же оттенка, что и помада, чтобы четко очертить контур и предотвратить растекание.

Нанесите помаду с помощью кисти для более точного и равномерного покрытия. Если хотите, чтобы губы выглядели идеально матовыми, промокните их салфеткой и нанесите еще один слой помады.

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Как создать сияющий макияж на каждый день?

Сияющий макияж, который остается в тренде, легко создать, сосредоточившись на коже. Для этого стоит использовать легкий тональный крем с эффектом "светящейся" кожи или BB-крем. Наносите немного хайлайтера на скулы, переносицу и над верхней губой, чтобы лицо выглядело свежим и сияющим.

Важно избегать тяжелого макияжа глаз: достаточно подчеркнуть брови. Основной акцент — на губах, поэтому они должны быть в центре внимания.

Модный макияж этой осени — это сочетание минимализма с яркими акцентами. Красные губы в сочетании с естественным сиянием кожи делают образ стильным и современным, идеально подходящим как для повседневной жизни, так и для вечерних мероприятий.

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