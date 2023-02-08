Некоторые девушки убеждены, что маникюр на короткие ногти может быть только скучным и однотонным. Рассказываем, как можно разнообразить его.

Сегодня маникюр делают большинство девушек и женщин. Это не только о личной гигиене, а еще и о том, как дополнить свой образ и показать стиль, поскольку мода в нейлс-индустрии такая же переменчивая, как и в фэшн-мире. Рассказываем, как в 2023 году модно оформить короткие ногти.

Яркий взмах кисточки

Такой маникюр - очень простой. Воплотить его может практически любой мастер. Делается он очень просто: на ноготь наносится база нейтральных оттенков, а поверх кисточкой или штампом хаотично наносятся яркие мазки. Сверху все покрывается топом.

Такой яркий вариант маникюра - отличное решение для теплого времени года, когда яркие краски хочется приумножать в своем образе. Такое оформление точно не останется незамеченным.

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Миниатюрные рисунки

Если ноготок маленький, не стоит наносить на него большие рисунки, наклейки или объемные надписи - это будет выглядеть слишком броско и непрофессионально. Лучше отдать предпочтения небольшим простым узорам, лаконичным элементам, миниатюрным надписям. Тогда дизайн будет выглядеть аккуратно и нежно.

Маникюр в крапинку

Такое стильное решение пришло в моду еще в 2021 году. С тех пор каждую весну и лето модницы массово используют этот тренд. Стилисты прогнозируют, что тенденция сохранится еще и в 2023 году.

Если речь идет о покрытии коротких ногтей или ногтей средней длины, то лучше выбирать материал с мелкими вкраплениями - крупные визуально будут выглядеть наляписто и не очень уместно.

Советы по маникюру на короткие ногти

Со слишком яркими оттенками следует быть особенно осторожными - они могут визуально сделать ногтевую пластину еще меньше. Не стоит использовать стразы, наклейки или рисовать винзеля. Идеальный маникюр на короткие ногти - это моноцвет с небольшими элементами декорирования.

Напомним, как одевается самая стильная первая леди Елена Зеленская.

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