В этом сезоне в моде стрижки с выбритыми висками и эффектом фейд.

Модная стрижка - это лучший способ для мужчины преобразиться, освежить свой внешний вид и создать стильный образ. Привычные тривиальные стрижки сейчас не востребованы - в моде необычные формы и стильная укладка. Выбирать стрижку мужчине следует основываясь на стиле в одежде, чертах лица и типе волос. Некоторые стрижки хорошо сочетаются с растительностью на лице.

Стрижки с эффектом фейд

Фейд - это техника мужской стрижки, при которой создается плавный переход от очень коротких волос на затылке и висках до волос любой длины на макушке. Главное преимущество таких стрижек - они держатся в правильной форме до 3 недель, поэтому стричься можно нечасто. Стрижка с эффектом фейд будет хорошо смотреться как на джентльмене в костюме, так и в обычном повседневном образе.

Цезарь

Модная стрижка Цезарь для очень коротких волос выглядит ярко и современно, хорошо смотрится с легкой небритостью или бородой. Главные черты этой стрижки - аккуратно выбритые волосы в форме круга на лбу и прямые углы на висках.

Стрижка под Фрица

Мужская стрижка под Фрица (или стрижка гитлерюгенд) имеет странное название, однако выглядит очень стильно. Эта стрижка сочетает в себе мужественность и элегантность и подходит для коротких и средних волос. Особенности стрижки под Фрица: наличие пробора, аккуратно уложенные на бок волосы, в меру выбритые затылок и виски. Прекрасно смотрится с рубашкой или брючным костюмом.

Площадка

Стрижка Площадка - это сочетание классики и современной моды. Эта брутальная стрижка подойдет спортивным и уверенным в себе мужчинам. Она подходит для офисного стиля и спортивной одежды. Стрижка Площадка должна выглядеть аккуратно, с выбритыми висками и затылком. Волосы на макушке могут быть как короткими, так и очень высокими.

Милитари

Сдержанная и короткая стрижка милитари пришла с армии - такую прическу принято носить среди военных. Однако в нынешнее время такая стрижка обрела популярность среди всех любителей причесок для коротких волос. Стрижку милитари носят все, от офисных сотрудников до звезд Голливуда. Такой имидж очень удобен для спортивного образа жизни.

Бокс

Классика мужских стрижек бокс остается популярном в новом сезоне. Она относится к молодежному стилю, однако мужчины старшего возраста могут носить её, чтобы выглядеть моложе. Стрижка бокс имеет десятки вариантов разной формы на любой вкус. Больше всего подходит худым мужчинам с овальным лицом и густыми волосами. Стилисты не советуют стричься под бокс полным мужчинам и обладателям тонких жидких волос.

Теннис

Пример стильных стрижек для поклонников классики - это стрижка теннис. Её особенности: голые, но не выбритые виски, отсутствие челки и уложенные волосы на макушке.

Кроп

Стрижка кроп сочетает в себе мужественность, лаконичность и небрежность. Кроп относится к универсальным стрижкам для любого образа и типа волос. Она проста в уходе и имеет множество вариантов укладки: от аккуратной, до взъерошенной и небрежной.

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Автор: Екатерина Пулатова