Модные кардиганы на весну 2025: какие модели будут в тренде

Оставайтесь в тренде в любое время года!

Весна 2025 – время легкости, комфорта и элегантности. И главной вещью в гардеробе на этот сезон становится кардиган. Этот универсальный предмет одежды не только согреет в прохладные дни, но и добавит образу стильных акцентов. Какие модели кардиганов будут в тренде этой весной? Разбираемся в главных модных тенденциях!

Объемные кардиганы

Свободные, слегка оверсайз кардиганы не сдают позиций. В этом сезоне дизайнеры делают ставку на мягкие, уютные фактуры – мохер, кашемир и шерсть с легким пушком. Такие кардиганы отлично сочетаются с базовыми футболками, джинсами или платьями, создавая расслабленный городской стиль.

Видео дня

Натуральные оттенки

В моде спокойные, природные цвета: молочный, бежевый, серый, оливковый, пастельные оттенки розового и голубого. Эти оттенки придают образу мягкость и подчеркивают естественную красоту. Кардиганы в таких цветах легко комбинировать с любой одеждой, создавая элегантные образы.

Укороченные модели

Короткие кардиганы с пуговицами или без – идеальный выбор для весны. Они прекрасно дополняют платья, юбки и брюки с высокой талией. В 2025 году актуальны модели с объемными рукавами, V-образным вырезом и текстурной вязкой.

Кардиганы с пуговицами

Ретро-стиль возвращается, а вместе с ним – классические кардиганы на пуговицах. В этом сезоне особенно популярны модели с жемчужными или деревянными пуговицами, создающие винтажный эффект. Они отлично смотрятся с блузами, топами и рубашками.

Длинные кардиганы

Кардиганы длиной до колена или ниже придают образу утонченность и визуально вытягивают силуэт. Особенно популярны модели с разрезами по бокам, широкими поясами и легкими, струящимися материалами. Они отлично дополняют весенний гардероб и выглядят стильно в сочетании с ботильонами или кроссовками.

Вас также могут заинтересовать новости: