Во Львове выбрали самую красивую девушку, несмотря на карантин (фоторепортаж)
14:53, 19 июля 2020Красота и стиль
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«Мисс Львов» впервые выбирали под открытым небом, на площади Рынок.
Претендентки на звание "Мисс Львов-2020" / УНИАН
Во Львове накануне состоялся конкурс красоты, участницы боролись за звание «Мисс Львов-2020».
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Как сообщает корреспондент УНИАН, в финал конкурса прошли 12 претенденток, а победу одержала 18-летняя студентка Львовского национального медицинского университета Юлия Гоцак.
В связи с карантином «Мисс Львов» впервые выбирали под открытым небом, на площади Рынок.
Ранее сообщалось, что модель пышных форм Мила Кузнецова подала заявку на украинский рекорд самой большой груди.
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