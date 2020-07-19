Во Львове выбрали самую красивую девушку, несмотря на карантин (фоторепортаж)

«Мисс Львов» впервые выбирали под открытым небом, на площади Рынок.

Во Львове накануне состоялся конкурс красоты, участницы боролись за звание «Мисс Львов-2020».

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Как сообщает корреспондент УНИАН, в финал конкурса прошли 12 претенденток, а победу одержала 18-летняя студентка Львовского национального медицинского университета Юлия Гоцак.

В связи с карантином «Мисс Львов» впервые выбирали под открытым небом, на площади Рынок.

Ранее сообщалось, что модель пышных форм Мила Кузнецова подала заявку на украинский рекорд самой большой груди.

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