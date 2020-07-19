цей матеріал доступний українською

Во Львове выбрали самую красивую девушку, несмотря на карантин (фоторепортаж)

14:53, 19 июля 2020
Красота и стиль
413 0
Претендентки на звание "Мисс Львов-2020" / УНИАН

Читайте такжеИзвестная украинская модель в купальнике засветила "жирок" (фото)

Как сообщает корреспондент  УНИАН, в финал конкурса прошли 12 претенденток, а победу одержала 18-летняя студентка Львовского национального медицинского университета Юлия Гоцак.

В связи с карантином «Мисс Львов» впервые выбирали под открытым небом, на площади Рынок.

Ранее сообщалось, что модель пышных форм Мила Кузнецова подала заявку на украинский рекорд самой большой груди.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львов#конкурс красотыпогода во Львове