Предлагаем подборку летних платьев и брюк, в которых вы точно не будете переживать из-за своего внешнего вида.

Многие женщины не знают, что при подборе одежды важно учитывать не только цвет и фасон. Огромное значение имеют узоры на ткани. Существуют рисунки и принты, которые могут визуально уменьшать формы. С ними вы будете выглядеть на 10 килограмм меньше.

Мелкий горошек

Классический рисунок на самом деле очень выгодно скрадывает лишние килограммы. Важно помнить, что визуально уменьшает только мелкий горошек. Крупный рисунок наоборот сделает вас визуально больше, а потому от него точно стоит отказаться.

На лето вы можете выбирать сарафаны и платья свободного кроя из ткани с рисунком в мелкий горошек. Также не стоит забывать, что такой узор хорошо смотрится и на брюках. Не забывайте делать акцент на талии или выше нее, так вы будете казаться еще стройнее.

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Цветочные мотивы

Этот принт не выходит из моды уже несколько сезонов. Однако некоторые женщины боятся "цветочной" одежды, ошибочно думая, что такой узор добавит лишние килограммы. На самом же деле мелкие цветочки на платьях выгодно подчеркивают красоту и скрадывают все, что вы хотите спрятать.

Если же вы предпочитаете брюки, выбирайте легкие ткани и цветочные узоры покрупнее. Широкие штаны с таким рисунком стоит сочетать с нейтральным верхом, к примеру, со светлой футболкой.

Вертикальная полоска

Золотая классика - все знают, что полоска удлиняет силуэт и визуально его вытягивает. Однако не все женщины выбирают такой рисунок, опасаясь, что будут выглядеть банально. К счастью, сейчас вы можете выбрать множество ярких и необычных вариантов, с которыми точно забудете о комплексах.

Полоска на платьях и сарафанах может быть цветной, узкой, широкой, лаконичной или же максимально "кричащей". Этот узор подходит и для брючных комплектов. Обратите внимание лишь на то, что широкая полоска "любит" акцент на декольте, а узкие полосы отлично смотрятся и на более закрытой одежде.

Напомним, ранее стало известно, как подобрать удобные джинсы по типу фигуры.

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