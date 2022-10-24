Девушку "застукали" во время шоппинга.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл была замечена папарацци в Монтесито (Калифорния) во время шоппинга. Ее "поймали" в тот момент, когда она с пакетами выходила из бутика.

Эти снимки сразу же разлетелись по сети, ведь на них красотку Маркл сложно узнать. Девушка прогуливалась в темно-зеленом комбинезоне без бретелек, наверх которого накинула кофту. Также на ней были сандалии, шляпка, прикрывающая лоб, и темные солнцезащитные очки. Дополнила звезда образ лаконичными украшениями в виде подвески и браслета.

Известно, что такой комбинезон, как у Маркл, от бренда Malia Mills стоит 600 долларов (22 тысячи гривень). Кроме того, она дополнила "лук" сумкой-ведром Chloé, которая сейчас на пике популярности.

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Напомним, у каждой женщины есть эталон красоты - кумир, на которого она хотела бы быть похожей. Но оказывается, что наследовать можно не только современных красоток, но и древнеегипетских цариц, которые буквально восторгают своей привлекательной внешностью.

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