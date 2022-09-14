Для этого маникюра понадобятся база и перламутровая втирка.

Глазурированный маникюр - это изысканный тренд осени 2022. Он выглядит нежно, стильно и в то же время очень актуально. Такое сладкое название данное покрытие получило, благодаря своему эффекту.

Чттобы сделать такой маникюр, достаточно иметь всего несколько компонентов, - прозрачную базу-основу, молочную базу, перламутровую втирку и топ.

Изначально следует сделать маникюр. Технику можете выбирать ту, которая вам больше подходит - комбинированная, аппаратная или обрезная. Затем нанесите на ноготки праймер и дождитесь, когда он подсохнет.

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Дальше вам понадобиться прозрачная база-основа, с помощью которой можно выровнять ногтевую пластину. После нанесения просушите ее в ультрафиолетовой лампе. Затем нанесите молочную базу тонким слоев, и повторите эту манипуляцию дважды. На просушенный и обезжиренный слой базы нанесите легкими движениями руки или кистью перламутровую втирку. Отправьте ручки в лампу, а последним слоем нанесите глянцевый топ.

Напомним, какие оттенки лака делают руки визуально красивее, какой цвет лака делает пальцы тоньше и какой цвет лака осветляет кожу рук.

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