Многие девушки часто задумываются над тем, каким цветом покрыть ногти, особенно, если хочется визуально омолодить руки.

Наверняка, не одна девушка задавалась вопросом "Какой маникюр делает руки моложе?" Сегодня предлагаем вам узнать, какие оттенки лака делают руки визуально красивее, какой цвет лака делает пальцы тоньше и какой цвет лака осветляет кожу рук.

Омолаживающий маникюр

Не секрет, что хорошо подобранный цвет лака именно под ваш цветотип кожи, может очень даже выигрышно смотреться на ручках, даже если вам уже за 60. Стоит отметить, что мастера маникюра в один голос кричат, что женщинам в возрасте лучше делать френч или покрывать ногти нюдовыми оттенками. Так ваши ручки будут визуально красивее с эффектом омоложения.

Какой цвет лака молодит руки: маникюр для женщин за 60

Руки будут выглядеть моложе, если нанести на ногти пастельный розовый или голубой лак для ногтей. Мятный и бирюзовый - беспроигрышные оттенки гель-лака. От них веет морским бризом, легкостью и свежестью, присущей юности.

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А вот темные оттенки имеют обратный эффект - они старят ручки.

Какой цвет лака осветляет кожу рук

Если вы хотите подчеркнуть свою смуглость, то вам категорически нельзя использовать такие оттенки лаков как красный, коралловый, вишневый, золотой, хаки, оранжевый и желтый. А если вам нужно осветлить кожу рук, тогда смело можете наносить эти цвета на ноготки.

Какой цвет лака делает пальцы тоньше

Здесь тоже все зависит от вашего цветотипа кожи. Если вы сама по себе смуглая, то нужно подбирать такие же оттенки лака. Например, шоколадный или темный беж.

А если вы белая, как сметана, то лучше отдать предпочтение белому или нюду.

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