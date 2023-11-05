Зимой свои цвета, оттенки и настроение.

Гель-лак зимой спасает тонкие и ломкие ногти, потому что это самый надежный способ их укрепить. Мы предлагаем интересные варианты, которые дополнят ваш зимний образ. на первый план, конечно, выходят белые, серые и пастельные оттенки.

Рождественский свитер

Интересные орнаменты зимой мы преимущественно видим на свитерах. А почему бы не попробовать перенести этот уют на ногти. Так даже чувствовать себя можно теплее, когда за окном морозы.

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Полосатая карамель

Любители вкусностей и кофе с молоком могут выбрать карамельные оттенки. Так жизнь будет казаться слаще и ароматнее.

Санта

Красный цвет - модный всегда. А зимой он ассоциируется со шляпой Санты. Почему бы волшебному герою не перенести на ноготки.

Бархатный черный

Светлые снежинки на темном фоне – контрастно и красиво. А блестки будут напоминать, что в скором времени - много снега, радости и фейерверков.

Теплый зимний

Для девушек, которые предпочитают классику и не очень любят яркие цвета – белый или молочный вариант дизайна ноготков – самое то. Благородно и ненавязчиво. Так что выбирайте свой вариант и не бойтесь фантазировать!

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