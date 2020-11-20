Гель-лак занимает первое место по популярности среди разновидностей маникюра. И не удивительно, ведь он красиво и аккуратно выглядит, держится гораздо дольше обычного лака (до 4 недель), не так сильно вредит ногтям и позволяет проводить разные эксперименты с украшениями и узорами. Покраску ногтей гель-лаком проводят в любом салоне красоты, однако сделать этот маникюр можно самостоятельно при наличии необходимых инструментов.
Материалы и инструменты
Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые средства.
- УФ-лампа - обеспечивает быстрое и равномерное застывание лака. Выбирайте лампы мощностью не ниже 36 Вт. Удобной в работе будет LED-лампа, высушивающая ногти в разы быстрее;
- База для маникюра. Отвечает за прочность маникюра и защиту ногтевой пластины. Обычно имеет прозрачный или близкий к натуральному цвет.
- Гель-лак.
- Топовое покрытие - наносится на готовый маникюр. Бывает матовый и глянцевый.
- Обезжириватель для поверхности ногтя.
- Маникюрные ножницы, пилки, баф, апельсиновая палочка или пушер.
- Различные стразы, бульонки, наклейки, трафареты, блестки и другие украшения по желанию.
- Небольшие безворсовые салфетки - для очищения поверхности. Ватные диски не подойдут, поскольку прилипают к гелю.
- Средство для удаления кутикулы и масло для кутикулы.
Пошаговая инструкция для маникюра гель-лаком
1. Придайте ногтям на обеих руках одинаковую форму пилочкой.
2. На область кутикулы нанесите размягчающее средство и оставьте на 2 минуты. Если у вас нет масла - можно окунуть пальцы в теплую мыльную воду на несколько минут.
3. Пушером или апельсиновой палочкой отодвиньте кутикулу с ногтя. Остатки масла вытрите салфеткой.
4. Заусеницы у ногтя удалите с помощью маникюрных ножниц.
5. С помощью бафа снимите натуральный глянец с поверхности ногтей. Это улучшит сцепляемость материала с натуральным ногтем.
6. Обезжирьте ногти с помощью специального средства.
7. Нанесите базу ровным слоем на поверхность ногтя.
8. Подсушите ногти под лампой в течении 30-60 секунд.
9. Аккуратно одним тонким слоем нанесите гель-лак. При необходимости для более яркого цвета гель-лак наносится в 2-3 слоя. Каждый слой нужно просушить под УФ-лампой. Поверх гель-лака можно выполнить желаемый дизайн или добавить декор. Свободный срез ногтя нужно покрыть лаком - для этого проведите кисточкой вдоль края ногтя.
10. Покройте ногти топом для ногтей - финальным покрытием. Он обеспечит долговечность маникюра. В конце край ногтя также нужно покрыть топом. Топ просушите под лампой.
11. Каждый ноготь в конце очистите от пыли безворсовой салфеткой.
Как удалить гель-лак с ногтей
Для снятия старого покрытия вам понадобятся:
- Жидкость для снятия гель-лака.
- Апельсиновая палочка либо пушер.
- Ватные диски.
- Пилочка.
- Фольга либо специальные колпачки.
1. Ватные диски разрежьте под размер ногтей.
2. Проведите пилочкой по поверхности, чтобы снять слой с топом.
3. Смочите жидкостью ватный диск, приложите к ногтю и оберните фольгой либо зажмите колпачками.
4. Оставьте на 15-21 минут.
5. По очереди разворачивайте фольгу и аккуратно апельсиновой палочкой сдвигайте остатки гель-лака с ногтя. Лак должен легко удалятся с поверхности.
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