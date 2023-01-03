На данную процедуру у вас уйдет около 60 минут, а результат будет радовать еще несколько месяцев.

С началом полномасштабной войны не все могут позволить себе регулярно посещать салоны красоты. Но что делать, если красиво выглядеть хочется всегда, а времени и возможности дойти до специалиста нет? Сейчас на пике популярности разного рода ламинирования, которые позволят вам выглядеть эффектно и в то же время натурально. А самое главное, что это можно сделать в домашних условиях.

Ранее УНИАН показывал модные брови 2023, а сегодня вы узнаете, что такое ламинирование бровей, сколько держится ламинирование бровей и как сделать это дома.

Как делается ламинирование бровей - технология

Ламинирование бровей - это та же укладка, которая фиксирует волоски в нужном положении. С помощью этой техники вы можете красиво уложить даже самые непослушные и жесткие волосы, придав им ту форму, которая идеально подходит под ваш образ.

Видео дня

Шаг 1. Уберите полностью макияж с лица, особенно с бровей. Очистите кожу специальными средствами для умывания и обезжирьте область вокруг бровей.

Шаг 2. Нанесите состав для разрыхления волосков. Его можно купить в бьюти-магазинах по очень выгодным ценам. При этом учитывайте, что состав нужно наносить на волоску, стараясь не затрагивать кожу.

Шаг 3. Покройте брови пленкой и подождите указанное на упаковке время. Так эффект будет лучше. Чаще всего держать состав на бровях нужно от 40 до 50 минут.

Шаг 4. Уложите волоски с помощью щеточки в нужном направлении и нанесите фиксирующий состав. Подождите несколько минут. С помощью этого средства пустоты волосков заполнятся белком, а результат вас поразит.

Можно ли дома делать ламинирование бровей - мнение стилистов

В целом это простая уходовая процедура, которая потребует от вас максимум часа вашего времени. Однако стоит быть осторожными с нанесением материала на брови, так как ему категорически нельзя попадать в глаза. В остальном - процедура делается так же, как и в салоне красоты.

После того, как вы сделаете ламинирование бровей, вам стоит нанести на кожу питательный крем, а на сами брови - аргановое масло. Кроме того, если вы хотите надольше сохранить эффект ламинирования, наносите масло ежедневно.

Сколько держится ламинирование бровей - реальные сроки

Как отмечают эксперты в сфере красоты, ламинирование бровей держится около двух месяцев. Однако точное время вам никто не скажет, ведь еще многое зависит от особенностей ваших волосков и кожи. Чтобы результат после данной процедуры радовал вас длительное время, за бровями нужно правильно ухаживать - наносить сыворотки, в состав которых входят коллаген, протеины шелка, эфирные масла, витамины, минералы.

Ламинирование бровей - до и после

Напомним, как придать объем длинным волосам в домашних условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: