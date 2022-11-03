Модные брови 2023 / ua.depositphotos.com

Последние несколько сезонов визажисты во весь голос трубят, что широкие и густые брови уже не в тренде. Несмотря на это, многим полюбилась такая форма бровей, но пришло время что-то менять.

Оказывается, сейчас на пике популярности прозрачные брови. Как добиться такого эффекта - читайте далее.

Визажисты отмечают, что самыми модными бровями 2022 считаются незаметные. Так, рекомендуется осветлять брови в тон волос. Если у вас черные и густые волосы, то модные брови 2023 должны быть светлыми с легким напылением. 

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То есть чем незаметнее будут ваши брови, тем стильнее они будут смотреться. На первый взгляд такие брови 2023 могут вас пугать, но совсем скоро вы привыкнете и будете наслаждаться актуальным и необычным образом.

Также эксперты советуют не осветлять брови в домашних условиях, лучше обратиться за помощью к специалисту. Только так вы сможете добиться хорошего результата без негативных последствий.

Напомним, как ухаживать за кожей зимой.

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