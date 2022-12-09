Почему нет объема при корнях волос и как исправить ситуацию без салонных процедур - узнайте на УНИАН.

Тонкие и неухоженные волосы всегда портят образ. Именно поэтому сотни тысяч женщин готовы часами сидеть в салонах красоты, чтобы их волосы стали объемными и послушными. УНИАН расскажет, как придать объем волосам быстро и безопасно, не тратя на это сумасшедшие средства.

Раньше мы советовали, как правильно сушить волосы, чтобы продлить красоту и здоровье ваших локонов.

Как придать объем длинным волосам – действенные методы

Обычно проблема недостаточного объема касается девушек с длинными, тяжелыми и тонкими волосами. Проблему можно устранить несколькими салонными процедурами, либо дома, подобрав правильный уход. Лучше с этим, конечно, справится трихолог, но иногда девушки настолько хорошо знают свои волосы, что могут подобрать линейку средств не хуже, чем специалист.

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Уход и правильное мытье

Обратите внимание на средства, которые вы используете для ухода за своими волосами. Возможно, шампунь, маска или кондиционер просто не подходят вашим волосам? Добавьте линейку средств, придающих объем. Таких вариантов сейчас множество как в масс-маркете, так и в профессиональных линейках.

Девушки иногда не знают, что сделать длинные волосы объемными можно, научившись правильно их мыть. Для этого трихологи и тритментологи советуют действенный лайфхак, который впоследствии станет привычкой - после нанесения шампуня массажными движениями тщательно очищайте кожу головы и корни волос, приподнимая их.

Укладка

Далеко не каждая женщина знает, как уложить длинные волосы для объема. Расчески и стайлера недостаточно для этого. Лучше всего использовать браш-щетку, фен и любимые средства термозащиты. Не забудьте разделить ваши волосы на области, которые вы постепенно будете укладывать. Старайтесь максимально вытягивать каждую прядку, особое внимание уделив прикоренневой зоне.

Иногда волосы настолько не поддаются укладке феном, что объема может добавить разве гофрирование. Некоторым девушкам такая прическа очень даже идет.

Стайлер

Это не самый быстрый вариант того, как придать объем волосам в домашних условиях, но эффект точно будет. Современные девушки научились управляться стайлером не хуже профессиональных стилистов. Поэтому для идеального объема волос в домашних условиях достаточно сделать локоны с помощью стайлера, а затем зафиксировать. Такую прическу трудно испортить, ведь даже в конце дня локоны будут слегка неопрятными, но и это трендово сейчас.

Как придать объема при корнях - лайфхаки

С этой проблемой знакомы почти все женщины. Сначала нужно разобраться, почему нет объема у корней волос. Возможно, проблема с кожей головы. Старайтесь глубоко очищать ее пилингом раз в неделю. При этом выберите тип пилинга в соответствии с поврежденностью головы.

Прикорневой объем также исчезает, когда волосы нуждаются в очищении, в частности через два-три дня после мытья. Уже несколько лет на рынке есть действенное средство для решения проблемы того, как придать объем волосам быстро - сухой шампунь.

Достаточно нанести его на прикорневую зону, массирующими движениями распределить по коже и корням, стряхнуть лишнюю белую пудру и уложить по желанию.

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