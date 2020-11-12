Если вы используете обычное кусковое мыло для ухода за лицом, то стоит отказаться от этого на период холодов.

Когда на улице становится холоднее, нужны увлажняющие средства по уходу за кожей, а избегать нужно той косметики и косметических средств, которыек сушат ее.

Читайте такжеЧто не стоит есть: названы опасные продукты при сухой и шелушащейся кожеТоники на спиртовой основе. Они удаляют влагу с кожи, делая ее сухой. Со временем использование этих продуктов может ослабить естественный барьер кожи и сделать ее более уязвимой для таких факторов окружающей среды, как солнечное излучение.

Глиняные маски. Маски для лица, творящие чудеса летом, могут оказаться врагами кожи зимой. Если вы использовали маски на основе глины в теплое время, постарайтесь зимой от них отказаться, поскольку они сушат кожу. Особенно актуален совет для уже обладающих сухим типом кожи.

Кусковое мыло. Если вы используете обычное кусковое мыло для ухода за лицом, то стоит отказаться от этого на период холодов. По мнению дерматологов, кусковое мыло имеет высокий уровень pH, что сушит лицо. Вместо этого берите мягкие очищающие средства или масла, передает medikforum со ссылкой на The Health Site.

Отшелушивающие средства. Можно продолжать отшелушивать кожу даже зимой, но не слишком в этом усердствовать. Чрезмерное отшелушивание может разрушить кожный барьер.

Ароматизаторы и эфирные масла. Избегайте использования очищающих средств, увлажняющих кремов, сывороток или любых других косметических продуктов с сильным ароматом зимой. Сухая кожа с большей вероятностью отреагирует на раздражители. Когда температура воздуха снижается, обычные ароматические вещества и эфирные масла могут резко сужить кожу.

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Автор: УНИАН