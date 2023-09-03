Из базового гардероба можно создать много "луков".

Дизайнеры неоднократно говорили, что мода циклична. Именно поэтому модницы каждый сезон обновляют свой гардероб. Однако есть вещи, которые никогда не выйдут из моды.

УНИАН рассказывает, что всегда будет в моде.

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Если вам нужна одежда на все времена, то вам стоит обратить внимание на то, какие базовые вещи должны быть в гардеробе.

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Лонгслив

Другими словами лонгслив еще называют топом с длинным рукавом. Он идеально сочетается с юбками, джинсами и даже теплыми шортами, если говорить об осенних тенденциях. Чтобы не замерзнуть из-за оголенного животика, подбирайте низ с высокой посадкой.

Белая рубашка

Базовая белая рубашка может быть отдельным элементом образа или добавить "хаоса" в streetstyle, если надеть ее на майку или шелковое платье. Все зависит от того, к какому стилю одежды лежит ваша душа.

Джинсы

Конечно, девушки вскоре начнут запасаться джинсами и не исключено, что ваш выбор падет на "скинни". Однако дизайнеры говорят, что эта модель уже вышла из моды. Лучше заменить ее на "момс" или "бойфренды". Поверьте, так ваш аутфит будет выглядеть намного стильнее и актуальнее.

Кожаная юбка

Не стоит сразу напрягаться и думать о том, что кожаная юбка подходит только 20-летним девушкам. Если правильно подобрать фасон и длину, то любая сможет внедрить ее в свой образ. Важно: кожа должна быть натуральной, так как любая другая просто будет трескаться при носке и стирке.

Платье А-силуэта

Если говорить о том, какая вещь никогда не выходит из моды, то это однозначно платье А-силуэта. Оно идеально подчеркивает фигуру. Его можно комбинировать с пальто, тренчем и даже кожанкой.

Какие стили одежды сейчас в моде - важно знать

На самом деле, чтобы вы ни выбрали, будет смотреться на вас органично, если вы подбираете правильный размер, умеете сочетать вещи и правильно ухаживаете за ними.

Однако помните, что сейчас на пике популярности спортивный стиль и casual. Классика также может выигрышно смотреться, если актуализировать образы. Например, надеть штаны-палаццо со свободным пиджаком и лодочками. А вот от приталенных платьев и высоких сапогов на каблуке все же стоит отказаться.

Помните, что в любой одежде вам будет хорошо, если будете светиться изнутри. А наши советы лишь помогут вам создать яркий и стильный образ.

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