Лунный календарь стрижек расскажет, когда стоит мыть и окрашивать волосы в мае.

Луна имеет большое влияние на все живое на Земле, в том числе и на людской организм. От фазы Луны зависит здоровье и состояние наших волос. Лунный календарь на май подскажет, в какие дни последнего месяца весны лучше всего делать стрижку и окрашивание. Некоторые фазы лунного цикла считаются более или менее удачными для работы с волосами.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в апреле 2022 года

Новолуние - 11 мая

Полнолуние - 26 мая

Растущая луна - с 12 по 25 мая

Убывающая луна - с 1 по 20, с 27 по 31 мая

Лунный календарь стрижек на май 2022

Удачные дни для стрижки: 2, 4, 8, 12-18, 20, 22-25, 29 мая.

Для окрашивания: 4, 7, 8, 12-15, 18, 23-26, 31 мая.

Радикальное изменение прически: 2, 8, 14, 25 мая.

Стрижка для быстрого роста волос: 6-8, 12-26 мая.

Неблагоприятные дни для работ с волосами: 1, 5, 11, 28 мая.

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