Давайте разбираться, какие бьюти-секреты помогут вам скрыть лишний вес.

Специалисты неоднократно проводили опрос среди мужчин и выяснили, нравится ли им небольшой женской животик. И как вы думаете, что они ответили? Конечно, да. Но даже несмотря на такой восторг сильной половины человечества, многие девушки комплексуют из-за этого.

Сегодня УНИАН расскажет вам несколько хитростей, как скрыть милый животик.

Откажитесь от облегающих вещей

Сейчас в тренде свободный крой или, как его еще называют, оверсайз. С помощью такой одежды вы сможете не только живот скрыть, но и объемные бедра, хотя и в них мужчины не видят никакой проблемы.

Черная одежда

Стилисты в один голос кричат, что черная одежда визуально делает вас стройнее. В данном случае, если вам нужно скрыть лишний вес, стоит забыть о светлых цветах, особенно о белом. Он будет вас только полнить.

Свободные футболки

Чтобы скрыть живот, достаточно надеть свободную футболку. А вот от маек и топом следует отказаться.

Вещи с вертикальными полосками

Вертикальные полосы визуально сделают вас выше и стройнее. При этом стоит обратить внимание на то, что полоски должны быть узкими и частыми. Если вы выберете вещь с широкими полосками, тогда от нее будет обратный эффект.

Высокая посадка брюк

Это самый проверенный способ. Выбирайте широкие брюки с высокой посадкой, желательно темных цветов. И тогда никто из окружающих не заметит ваш животик.

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