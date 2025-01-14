Юбка стала ключевым элементом стильных образов.

Зимой юбка остается универсальным элементом гардероба, позволяя создавать как повседневные, так и элегантные образы. Чтобы чувствовать себя комфортно и стильно в холодное время года, важно подобрать подходящие сочетания.

С вязаным свитером

Юбка в паре с объемным свитером – это классика, которая остается актуальной зимой 2025. Для мини или юбки-карандаш лучше выбрать укороченный свитер, чтобы сохранить пропорции фигуры. С миди или макси гармонично смотрятся оверсайз модели, которые можно носить как свободно, так и с поясом.

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С кожаным пиджаком

Кожа – один из главных трендов сезона. Кожаный пиджак или жакет придаст образу брутальности и стиля, особенно в сочетании с юбками из плотной ткани, шерсти или твида. Завершите комплект массивными ботинками или сапогами на каблуке, чтобы добиться выразительного эффекта.

С лонгсливом и жилетом

Для создания многослойного образа идеально подойдет дуэт лонгслива и вязаного жилета. Сочетайте эти элементы с мини- или миди-юбками из кожи, замши или плотного трикотажа. Трендовые колготки с узорами добавят образу яркости и завершенности.

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С ботфортами

Юбка в тандеме с ботфортами – это всегда выигрышный выбор. Для этого дуэта подходят как мини, так и миди длины. Дополните образ водолазкой, рубашкой или объемным пальто, чтобы подчеркнуть зимний характер комплекта.

С рубашкой и кардиганом

Юбка в сочетании с рубашкой и длинным кардиганом создаст стильный и уютный образ. Выбирайте юбки с яркими принтами или интересными фактурами, чтобы подчеркнуть контраст с базовыми верхними элементами.

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