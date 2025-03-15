Дизайнер назвал семь трендовых цветов.

Весна пришла, а лето уже на носу, но многие до сих пор не забыли о зимнем гардеробе и продолжают отдавать предпочтение серым и мрачным оттенкам. Однако с приходом теплой поры лучше выбирать более яркие цвета, но при этом не отказываться от базовых, в частности, белого, черного, коричневого и других.

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее рассказал о главных трендах 2025 года, на этот раз в своем Instagram назвал цвета, которые будут актуальными весной и летом. Модельер советует отдать предпочтение "сочным оттенкам" и ярким акцентам. В этом году не стоит отказывать себе в экспериментах, а также не надо бояться сочетать кардинально разные оттенки. Правда, образы в моноцвете до сих пор также остаются актуальными.

"В сезоне весна-лето 2025 нас ждут сочные оттенки, вдохновленные природой, и яркие акценты. Как по мне, эти оттенки - просто вау, в них чувствуется жизнь", - поделился Андре Тан.

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Какие оттенки будут в моде этой весной и летом:

Белый виноград

Этот цвет - это отличная альтернатива классическому белому. Подойдет для легких тканей и создания нежных, невесомых образов. Хорошо сочетается с пастельными тонами и оттенками зеленого.

Лаймовый крем

Такой оттенок добавит яркости вашим образам, но при этом не будет забирать на себя все внимание. Выигрышно смотрится в костюмах, платьях и даже аксессуарах, особенно в сочетании с белым или светло-бежевым.

Апельсиновый

Цвет, который символизирует солнце, тепло и беззаботность. Наряд в таком оттенке будет особенно уместен в летний период, а лучше всего он сочетается с синим, зеленым или шоколадным.

Синий

Классический и всегда актуальный цвет. В этом сезоне у него более глубокий, даже немного загадочный оттенок. Отлично подходит для офисного стиля, вечерних образов и денима.

Крокус

Фиолетово-лавандовый оттенок придаст вашему образу мягкости и загадочности. Особенно эффектно смотрится в сочетании с серым, молочным или темно-синим.

Цвет отрубей

Новый вариант нейтрального оттенка, сочетающий тепло бежевого и естественность серо-коричневого. Идеален для базового гардероба.

Цвет желтых бархатцев

Теплый, но не кричащий оттенок желтого. Хорошо комбинируется с мятным, лавандовым и классическим черным. Можно выбрать костюмы, платья или рубашки этого оттенка.

Напомним, ранее Андре Тан назвал главные антитренды 2025 года. В этом году придется попрощаться с некоторой одеждой, которая считалась стильной долгое время. Речь идет, в частности, о неоне, тракторной подошве, больших пуховиках и т.д.

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