Эти 5 кардиганов - лучшие из лучших на осень 2024 (фото)

Они подарят вам тепло и уют.

Осень 2024 года обещает стать сезоном уютных и стильных кардиганов, которые подойдут как для повседневных образов, так и для особенных случаев. Этот универсальный элемент гардероба возвращается на подиумы в новых формах, цветах и фактурах, предлагая множество вариантов для создания модного осеннего образа.

Вот подборка топ-5 кардиганов, которые будут в тренде этой осенью.

Оверсайз кардиган с широкими рукавами

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В новом сезоне 2024 года оверсайз-силуэт по-прежнему остается на пике популярности. Массивные кардиганы с широкими рукавами и свободной посадкой добавят вашему образу расслабленности и уюта. Комбинируйте такой кардиган с джинсами или легкими платьями для создания многослойного, но стильного осеннего лука.

Кардиган с поясом

Кардиганы с поясом станут одним из ключевых элементов осеннего гардероба. Они подчеркивают талию и создают более структурированный силуэт, добавляя женственности даже самым простым комплектам. Такие кардиганы идеально сочетаются с узкими брюками или юбками-карандаш, а также могут стать отличным дополнением к деловым нарядам.

Кардиган с крупной вязкой

Один из самых уютных и теплых вариантов на осень — это кардиганы с крупной, объемной вязкой. Эти модели добавляют текстуры и объема, делая образ более интересным. В тренде будут как однотонные, так и разноцветные кардиганы с крупными узорами, которые можно носить с любыми базовыми вещами — от джинсов до платьев.

Кардиган с принтами

Осенью 2024 года в моду возвращаются кардиганы с яркими принтами. Графические узоры, абстракция, клетка или даже цветочные мотивы добавят вашему образу индивидуальности и выделят вас из толпы. Сочетайте такие кардиганы с однотонными вещами, чтобы сбалансировать яркость и сделать образ стильным.

Укороченный кардиган

Укороченные кардиганы становятся настоящим must-have на осень. Эти модели придают образу игривости и легкости, особенно если комбинировать их с брюками с высокой талией или платьями средней длины. Варианты с V-образным вырезом и на пуговицах помогут создать модный и элегантный образ для прохладных осенних дней.

Каждый из этих кардиганов является идеальным выбором для осеннего гардероба 2024 года, предлагая стиль, комфорт и универсальность для самых разных случаев.

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