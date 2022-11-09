Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с меценатом Говардом Баффетом, который планирует поучаствовать в восстановлении Украины, в том числе и разрушенной оккупантами Бучи.
По словам Зеленской, они решили сосредоточиться, прежде всего, на образовании и именно в деоккупированном регионе, одном из наиболее пострадавших от российских захватчиков.
На встречу с Баффетом Зеленская надела черный удлиненный твидовый жакет с золотыми заклепками, штаны и белую блузку. Волосы первая леди собрала в пучок, выпустив несколько локонов.
Стоит отметить, что супруга президента Владимира Зеленского всегда выглядит безупречно. У нее отличное чувство стиля, что она ежедневно доказывает.
Напомним, ранее невероятная Елена Зеленская восхитила своим образом в Португалии.