Зеленский диктует собственную моду, у него есть мотив.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III. Для визита в Букингемский дворец он не изменил традициям и вместо костюма надевал худи и штаны.

Сейчас президент Украины диктует моду. Его наряд во время встречи с королем Чарльзом III восхитил многих людей, однако нашлись критики, которые назвали это нарушением дресс-кода.

Эксперт по этикету Юлия Юдина в эфире "Сніданку з 1+1" пояснила, что Зеленский действительно должен был надевать на встречу с королем костюм, рубашку, галстук и классическую кожаную обувь. Однако нарушения дресс-кода не критиковали королевские особы и СМИ Британии. Хейт пишут только в сети.

"Во-первых, это очень интересно и сейчас так трансформируется наш мир, что мы не только в нашей стране, но и в целом в мире, мы сначала о действиях и о результате, а уже потом о форме... Сейчас наш президент много делает, чтобы приблизить нашу победу... Главное то, что он получает результат", - отметила Юдина.

Современный этикет он претерпел очень много изменений, заметила она. Однако Зеленский диктует собственную моду. У него есть мотив.

"Это очень интересный месседж. Елена (Елена Зеленская, жена президента - УНИАН) демонстрирует знание дресс-кода. Но господин президент, как человек, возглавляющий сейчас нашу страну, который ведет нас к нашей победе, он как бы говорит: "Я не могу, когда моя страна захлебывается в крови, я не могу надевать белые рубашки и галстуки". После победы президент наденет свой изысканный костюм, и мы будем гордиться им еще больше", - добавила Юдина.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как одевается самая стильная первая леди Елена Зеленская.

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