Антитренды 2025: какие джинсы уже выглядят безвкусно

Забудьте о рваных, экстремально облегающих или перегруженных деталями моделях.

Мода на джинсы постоянно меняется, и весной 2025 года некоторые фасоны окончательно выходят из трендов. Если хотите выглядеть стильно и современно, стоит пересмотреть свой гардероб.

Джинсы с низкой посадкой

Хотя в последние сезоны низкая талия пыталась вернуться, этой весной тренд окончательно сдает позиции. Такой фасон визуально укорачивает ноги, делает силуэт непропорциональным и неудобен в повседневной жизни.

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Рваные и сильно декорированные джинсы

Перебор с дырками, стразами и накладными элементами уже не в моде. Такие джинсы выглядят устаревшими и неактуальными, особенно в повседневных образах.

Джеггинсы и ультраоблегающие модели

Слишком обтягивающие джинсы давно уступили место более свободным и расслабленным силуэтам. Они не только ограничивают движения, но и выглядят устаревшими на фоне современных моделей.

Вареный деним в кислотных оттенках

Джинсы с эффектом "варенки" в неоновых или слишком контрастных оттенках выглядят слишком ретро, но не в хорошем смысле. Этот тренд остался в прошлом и уже не выглядит современно.

Джинсы с экстремально широкими штанинами

Слишком объемные модели, полностью скрывающие силуэт, постепенно уступают место более сбалансированным фасонам. Громоздкие штанины могут утяжелять образ и выглядеть небрежно.

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