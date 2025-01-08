Бархатный маникюр: тренд, который завоевал сердца модниц

Он сейчас на пике популярности.

Мир нейл-арта в 2025 году диктует новые правила, и бархатный маникюр становится настоящим хитом. Этот необычный тренд сочетает в себе элегантность, роскошь и необычную текстуру, которая выглядит так, словно ногти покрыты мягкой и уютной тканью.

Главная изюминка этого стиля — текстура. На ногтях создается эффект пушистого покрытия, напоминающего бархат или велюр. Такой маникюр особенно актуален в холодное время года, когда хочется чего-то теплого и уютного даже в мелочах. Эффект бархата достигается за счет использования специального порошка, который наносится поверх базового лака.

При этом из-за своей текстуры такой маникюр требует бережного отношения. Избегайте длительного контакта с водой, агрессивной химии и трения. При правильном уходе он будет радовать вас несколько недель.

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Какие цвета выбрать?

Бархатный маникюр лучше всего смотрится в глубоких, насыщенных оттенках, таких как бордовый, изумрудный, темно-синий или шоколадный. Для тех, кто предпочитает классику, подойдут мягкие пастельные тона: пудровый, молочный или нежно-розовый.

С чем носить?

Этот тренд идеально дополняет образы в стиле smart casual и evening chic. Бархатный маникюр отлично сочетается с теплым кашемировым пальто, кожаными аксессуарами и замшевой обувью. Вечерние платья из атласа или бархата также выиграют от такого акцента.

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