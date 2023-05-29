Соблюдение этих правил сделает вашу кожу чистой и сияющей даже несмотря на возрастные изменения.

С возрастом кожа лица меняется. Появляются морщины, оттенок становится более темным или более светлым, могут быть другие возрастные изменения. Косметологи рассказали о советах, которые помогут сохранить лицо свежим и молодым как можно дольше. К этим правилам стоит прислушиваться каждой женщине за 50.

Увлажнение. Это самое главное правило. Используйте кремы и сыворотки, специально предназначенные для зрелой кожи, чтобы сделать ее более упругой и сияющей. Обязательно нужно давать какую-то увлажняющую базу под макияж. Разглаживание. В качестве основы под макияж можно использовать средства с эффектом увлажнения или разглаживания. Идеальное решение - это профессиональная косметика, но если нет возможности приобрести ее, то следует отдавать предпочтения средствам с максимально простым и натуральным составом. Они являются наиболее эффективными. Правильно подбирайте тон. Не стоит экспериментировать с оттенками. В таком возрасте слишком светлым или через чур темным тональным кремом можно навредить. Ищите тот, который идеально сочетается с натуральным тоном кожи вашего лица. Не перегружайте макияж. Оптимальный макияж после 50 лет - это натуральный и свежий вид. Избегайте тяжелых текстур и излишне ярких цветов, которые могут подчеркнуть возраст. Акцент на глаза. С возрастом глаза могут выглядеть менее яркими. Используйте хорошо пигментированные тени для век, чтобы придать глазам яркость. Помада под цвет теней также может подчеркнуть их красоту. Карандаш для бровей. Хорошо очерченные брови придают лицу выразительность и подтянутость. Заполняйте редкие места в бровях с помощью карандаша или теней для бровей. Не стоит делать их слишком черными или как-то излишне выделять. Брови должны смотреться гармонично. Избегайте жирных помад. Жирные и блестящие оттенки помады могут подчеркнуть морщины вокруг губ. Лучше выбирать нежные оттенки с матовой текстурой. Подчеркните скулы. С возрастом скулы могут потерять свою объемность. Используйте румяна или бронзер, чтобы придать лицу свежий и подтянутый вид. Очертите губы. Для того чтобы губы выглядели более яркими и подтянутыми, можно использовать контурный карандаш. Не забывайте о ресницах. Используйте хорошую тушь для ресниц, чтобы придать глазам более открытый и выразительный вид.

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