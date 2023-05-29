С возрастом кожа лица меняется. Появляются морщины, оттенок становится более темным или более светлым, могут быть другие возрастные изменения. Косметологи рассказали о советах, которые помогут сохранить лицо свежим и молодым как можно дольше. К этим правилам стоит прислушиваться каждой женщине за 50.
- Увлажнение. Это самое главное правило. Используйте кремы и сыворотки, специально предназначенные для зрелой кожи, чтобы сделать ее более упругой и сияющей. Обязательно нужно давать какую-то увлажняющую базу под макияж.
- Разглаживание. В качестве основы под макияж можно использовать средства с эффектом увлажнения или разглаживания. Идеальное решение - это профессиональная косметика, но если нет возможности приобрести ее, то следует отдавать предпочтения средствам с максимально простым и натуральным составом. Они являются наиболее эффективными.
- Правильно подбирайте тон. Не стоит экспериментировать с оттенками. В таком возрасте слишком светлым или через чур темным тональным кремом можно навредить. Ищите тот, который идеально сочетается с натуральным тоном кожи вашего лица.
- Не перегружайте макияж. Оптимальный макияж после 50 лет - это натуральный и свежий вид. Избегайте тяжелых текстур и излишне ярких цветов, которые могут подчеркнуть возраст.
- Акцент на глаза. С возрастом глаза могут выглядеть менее яркими. Используйте хорошо пигментированные тени для век, чтобы придать глазам яркость. Помада под цвет теней также может подчеркнуть их красоту.
- Карандаш для бровей. Хорошо очерченные брови придают лицу выразительность и подтянутость. Заполняйте редкие места в бровях с помощью карандаша или теней для бровей. Не стоит делать их слишком черными или как-то излишне выделять. Брови должны смотреться гармонично.
- Избегайте жирных помад. Жирные и блестящие оттенки помады могут подчеркнуть морщины вокруг губ. Лучше выбирать нежные оттенки с матовой текстурой.
- Подчеркните скулы. С возрастом скулы могут потерять свою объемность. Используйте румяна или бронзер, чтобы придать лицу свежий и подтянутый вид.
- Очертите губы. Для того чтобы губы выглядели более яркими и подтянутыми, можно использовать контурный карандаш.
- Не забывайте о ресницах. Используйте хорошую тушь для ресниц, чтобы придать глазам более открытый и выразительный вид.
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