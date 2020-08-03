Forbes назвал 20 самых высокооплачиваемых российских звезд
Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд Российской Федерации.
На первом месте оказался Сергей Шнуров, передает Forbes.
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В период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года Сергей Шнуров из группы "Ленинград" заработал 8,8 миллионов долларов. Чуть меньше заработал молодой исполнитель Егор Крид - 6,9 миллионов долларов. Дима Билан в этот же период заработал 6,8 миллионов долларов.
На четвертом месте оказался рэп-исполнитель Баста с результатом 6,6 миллионов долларов. Удивительно, что знаменитый Филипп Киркоров занял только пятое место - 6,6 миллионов долларов.
В список самых высокооплачиваемых звезд РФ попала Полина Гагарина с доходом в размере 6,4 миллиона долларов. Группа "Би-2" заработала 6 миллионов долларов. Восьмое место занял Григорий Лепс - 5,3 млн долларов. Тимати заработал в период с 1 мая по 30 апреля 5,1млн долларов. А вот телеведущий Иван Ургант также попал в этот список, но заработал меньше всего - 5,1 миллионов долларов.
Как сообщал УНИАН, российскому певцу Егору Криду запрещен въезд в Украину до 2021 года.
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