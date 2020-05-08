"Постоянно ссорятся": стало известно, как карантин повлиял на жизнь Ким Кардашьян и Канье Уэста

Ким Кардашьян расстроена, что Канье Уэст не справляется со своими родительскими обязанностями.

Карантин негативно сказался на отношениях 39-летней Ким Кардашьян и 42-летнего Канье Уэста.

Об этом сообщает издание The Sun, ссылаясь на свои источники.

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По его данным, звезды без конца ссорятся и часто расходятся по разным углам дома, чтобы избежать обострения ситуации.

«Ким потихоньку начинает сходить с ума, потому что привыкла вести активный образ жизни и постоянно выходить в свет. Кроме того, большую часть времени Ким проводит одна с детьми. Она расстроена, что Канье не справляется со своими родительскими обязанностями. Они расходятся по разным углам дома, чтобы сохранять спокойствие и вести себя цивилизованно», - сообщил инсайдер.

В конце апреля Канье Уэст вместе с детьми отправился на их семейное ранчо в Вайоминге, в то время как Ким вместе со старшей сестрой Кортни сняла домик на побережье Малибу, где сейчас восстанавливает силы и свое моральное состояние.

Инсайдер утверждает, что Кардашьян был просто необходим этот перерыв, хотя речь не идет о разводе или других неразрешимых проблемах.

Как сообщал УНИАН, популярная американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян решила поэкспериментировать с образом. Звезда ошеломила подписчиков, "превратившись" в змею.