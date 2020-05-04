Манящая Ким Кардашьян примерила образ питона в новой фотосессии (фото)
Популярная американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян решила поэкспериментировать с образом.
Звезда ошеломила подписчиков, "превратившись" на змею. Ким разместила в Instagram серию снимков, на которых предстала в крошечном топе и юбке из змеиной кожи. Также этот принт она использовала на ногтях и волосах.
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"Ядовитая", – подписала фото Кардашьян. Эксперимент светской львицы изрядно очаровал поклонников.
В комментариях подписчики засыпали звезду комплиментами. "Горячая", "Обожаю тебя", "Невероятная", "Ким, ты королева", – писали фолловеры под фото.
Как сообщал ранее УНИАН, популярный американский рэпер и супруг звезды телесемейства Ким Кардашьян Канье Уэст официально стал миллиардером. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.