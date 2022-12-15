Узнайте, кому из знаменитостей пришлось пережить смерть супруга.

У героинь нашей сегодняшней подборки очень сложная и трагичная судьба - им не суждено было прожить долгую и счастливую семейную жизнь с теми, кого они полюбили ранее. Рассказываем о знаменитостях, которые потеряли мужей.

Тина Кароль

За личной жизнью украинской певицы публика с интересом наблюдала с самого начала ее карьеры. В январе 2008 года Тина расписалась со своим продюсером Евгением Огиром. Затем пара устроила роскошную церемонию на Мальдивах, а 15 июня того же года они обвенчались в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Красивая история любви стремительно разворачивалась на глазах публики, но этой сказке не суждено было длиться долго. Незадолго после свадьбы мужу Тины поставили тяжелый диагноз. В апреле 2013 года мужчина умер из-за рака желудка.

Видео дня

Как позднее призналась Кароль в одном из своих интервью, о гибели мужа ей сообщили прямо перед выходом на сцену на одном из концертов. Несмотря на невыносимую боль от потери звезда не стала отменять свой номер и вышла на сцену, потому что муж учил никогда не сдаваться.

С тех пор Кароль не состояла в отношениях (или не рассказывала об этом прессе).

Кароль воспитывает единственного ребенка от Огира - сына Вениамина. Чем старше становится мальчик, тем больше поклонники видят сходство с покойным отцом.

София Ротару

Артистка вышла замуж в 1968 году за Анатолия Евдокименко. Он был единственным, с кем Ротару пошла под венец.

По истории любви Софии и Анатолия можно снимать фильм. Все началось с того, что 17-летняя девушка стала победительницей конкурса художественной самодеятельности, за что снялась для обложки популярного журнала "Украина". Такой журнал попал в руки военному - 23-летнему Анатолию, который тогда служил в Черновцах. Он, увидев на обложке красотку, тут же влюбился в нее и дал себе слово найти ее после завершения службы. Так и случилось.

Вместе они прожили 34 насыщенных и счастливых года, но в 2002 Евдокименко не стало. Причина - инсульт. У Ротару и Евдокименко есть единственный сын, зовут его Руслан.

Кортни Лав

Кортни - американская актриса, рок-певица, вокалистка и гитаристка рок-группы Hole. С 1992 году была в браке с лидером группы "Nirvana" Куртом Кобейном. В 1994 году его нашли мертвым с огнестрельным ранением головы. С тех пор Лав больше не выходила замуж.

Брак Кортни и Курта продлился всего два года, но в это время успела появиться на свет единственная дочь музыкантов Фрэнсис.

Интересно, что Кортни Лав до сих пор ведет скандальный образ жизни, и, по некоторым данным, употребляет запрещенные вещества, а вот ее дочь втайне от матери вышла замуж за мужчину, поразительно похожего на ее умершего отца.

Напомним, стало известно, что звезда "Один дома" получил серьезные ожоги во время съемок знаменитой сцены.

Вас также могут заинтересовать новости: