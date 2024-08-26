Мужчина уже был официально расписан с любимой.

Британский актер Эд Вествик, который известен по сериалам "Сплетница", "Большой куш", "Злой город" и другим киноработам, показал новые фото со свадьбы.

Известно, что в марте у него с моделью Эми Джексон была официальная роспись и тогда они устроили небольшое мероприятие для самых родных. Теперь же супруги решили продолжить празднование и улетели с друзьями на частном самолете в Италию.

Позже стало известно, что для праздничной вечеринки они выбрали замок-отель у живописного побережья.

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"Путешествие только началось", - написал Эд в Instagram и показал новые фотографии со свадьбы.

Заметно, что молодожены меняли свой образ. Сначала невеста выбрала пышное платье с фатой, а актер черно-белый костюм. Но уже на вечер пара переоделась: модель выбрала длинный белый наряд с кружевом и украшение на голову, а Эдвик был в светлых брюках и рубашке в сине-белую полоску.

К слову, влюбленные вместе с 2022 года. В конце января 2024 года Эд Вествик сделал Эми предложение. У девушки есть сын от предыдущих отношений, а для 37-летнего актера это уже второй брак.

Напомним, ранее сын известного путиниста Стивена Сигала сыграл свадьбу с россиянкой.

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