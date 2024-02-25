Елена Репина отличилась украинофобными фразами.

Известная украинская актриса Елена Репина, снявшаясь в сериалах "Реальная мистика", "Папик", "Слуга народа" и других, оскандалилась украинофобными высказываниями.

На это обратила внимание журналистка Алина Доротюк. Она опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором Репина говорит о том, как ненавидит Майдан и о том, что именно он якобы убил Украину.

"Я не была на Майдане. Я ненавижу Майдан. Я считаю, что Майдан убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Вы можете меня заплевать, можете не заплевать. Гребаный Майдан! Никто не ответит", - говорит актриса.

Кроме того, ранее Репина нелестно высказывалась о деруссификации. Она в очередной раз выразила свою ненависть.

"Если вы назвали всю Украину улицами Бандеры, это не значит, что… Ну посмотрим, как оно там будет. Слава нации? Какой нации? Какой нации? Вы хотя бы знаете, как в Украине люди выживают? В Украине, как люди выживают с коррупцией. Бандеровцы? Да и х*р с ними, ненавижу", – выдала артистка.

В годовщину полномасштабной войны Репина также опубликовала пост в своих соцсетях, который для многих показался неоднозначным, учитывая то, что она говорила ранее. На русском языке актриса написала о том, что для нее война началась в 2014 году и спросила, почему за все эти годы никто не уладил конфикт мирным путем.

Она добавила, что презирает войну и ее сердце останавливается на кладбище, когда она видит погибших воинов и флаги на их могилах.

Напомним, известная российская актриса показала приезд в Киев и рассказала, чем столица Украины угрожала россиянам.

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