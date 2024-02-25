Мария Машкова призналась в любви Киеву.

Российская актриса Мария Машкова, получившая популярность после съемок в сериале "Не родись красивой", до полномасштабного вторжения неоднократно приезжала в Украину.

Так, за несколько месяцев до вторжения она посетила Киев. В годовщину полномасштабной войны, 24 февраля 2024 года, она показала кадры своего приезда и с сарказмом рассказала, чем Киев угрожал русской женщине.

Машкова показала, как гуляла по городу. Заметно, что ей нравится Киев и она наслаждается временем проведенным в столице Украине.

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"А сейчас я вам покажу, как выглядел Киев и чем он угрожал русской женщине (у меня тогда было только российское гражданство) и ее дочке весной 2021 года. Приготовьтесь хорошенько. Сразу станет очевидно, зачем Путин 24 февраля 2022 пошел танками на Украину", - написала Машкова.

Она добавила, что страх обязательно проиграет, а любовь победит.

"Террор в чужой стране неразрывно связан с террором в своей", - отметила актриса.

К слову, Мария Машкова уехала из России. Она сразу же осудила преступный режим Кремля и агрессию диктатора Владимира Путина. Более того, Машкова поссорилась со своим отцом Владимиром Машковым, который поет дифирамбы России.

Напомним, ранее Мария Машкова отказалась от своего отчества.

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