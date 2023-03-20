Михаил Тарабукин может попасть за решетку.

Российский актер Михаил Тарабукин, который сыграл Федю в популярном телесериале "Кухня", попал под суд в Санкт-Петербурге по подозрению в "пьяной" езде.

Как сообщают росСМИ, артиста подозревают в том, что поздно ночью 20 января в Мытищах Московской области он находился за рулем своего Mercedes-Benz с признаками алкогольного опьянения.

Когда его задержали патрульные, он отказался от медицинского освидетельствования. Теперь его ждет суд, который и решит дальнейшую судьбу актера.

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"От освидетельствования на состояние опьянения Тарабукин отказался, как и от дачи пояснений, подписи протокола", - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Кто такой Михаил Тарабукин

Михаил Тарабукин - российский актер театра и кино. Первой его серьезной работой стала роль в сериале "Простые истины". Также он снимался в таких фильмах и сериалах как "Два товарища", "Адвокат", "Солдаты", "Счастливы вместе", "Гаишники", "Универ. 10 лет спустя" и других.

Но самой запоминающейся ролью актера была роль повара Феди в сериале "Кухня". Именно эта работа принесла ему популярность.

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