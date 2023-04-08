Дебютный клип музыкального коллектива GENTLEMAD был снят на песню "Самбука".

Украинская актриса Наталка Денисенко снялась в клипе украинской музыкальной группы GENTLEMAD на песню "Самбука". Как пишет 24 канал, Денисенко решила таким образом поддержать молодых артистов, которые не спекулируют на войне, а пытаются построить свою карьеру на том искусстве, к которому лежит душа.

"Сейчас очень многие исполнители пишут песни, спекулируя на войне. Я говорю не о тех, которые поддерживают наших военных, а о тех абсурдных, как говорят сейчас "байрактарщину". Поэтому, прежде всего, я обратила внимание именно на текст и очень внимательно вчиталась в него. Текст мне сразу очень понравился, и я поняла, что песня будет классная. Она так развлекательна и романтична, мне такое нравится", - прокомментировала Наталка.

Актриса добавила, что съемочный процесс оставил только положительные эмоции.

"Меня очень поразило то, что в съемках был этот профессионализм, четкость, к каждому микродвижению, к каждому взгляду. На площадке была очень приятная, дружеская атмосфера, я бы сказала даже магическая. Когда зрители посмотрят клип, они увидят, что это не просто песенка - там есть четкий сюжет, очень мистический, интересный, романтичный и особенный", - добавила звезда сериалов "Село на миллион" и "Крепостная".

В клипе "Самбука" Денисенко в сексуальном наряде играла на фортепиано. Знаменитость отметила, что профессионально этим не занимается, поэтому это было немного сложно.

"Это было очень смешно, и мы постоянно смеялись за кадром. Надо было играть так, как будто я делаю это профессионально, к тому же еще, чтобы я выглядела красиво, а за кадром было просто "брынь-брынь". В некоторых сценах я даже раскололась, не смогла сдержать смеха. У меня был диссонанс: я играю такую красотку в платье, которая просто невероятно играет на фортепиано, а звук получается увядающий уши. Но в итоге все получилось отлично, мы это сделали", - резюмировала актриса.

Напомним, звезда "Крепостной" рассказала о жизни без мужа.

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