Софи Тернер замужем за музыкантом Джо Джонасом, у них есть дочь.

25-летняя британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в популярном сериале «Игра престолов», посвятила публикацию месяцу гей-прайда, которую восприняли как каминг-аут.

Об этом сообщает TMZ.

Тернер опубликовала пост в соцсетях с текстом: «Времена неоднозначные, как и я». Вдобавок текст она сопроводила стикером Move, I’m gay («Подвинься, я гомосексуал»).

Поклонники решили, что актриса призналась в своей бисексуальности.

Читайте такжеДочь Уилла Смита совершила каминг-аутМногие пользователи обрадовались предполагаемому каминг-ауту и поддержали Софи Тернер:

«Софи Тернер бисексуалка, и это еще одна победа для негетеросексуальных женщин!», «Софи Тернер совершила каминг-аут как бисексуалка. Она королева», «Горжусь Софи за ее каминг-аут. Некоторым это может показаться глупым, потому что ориентация для них не имеет большого значения. И в этом они, конечно, правы. Но Софи – один из моих самых больших кумиров, и я счастлива, что у нее хватило смелости сделать каминг-аут, потому что я знаю, как это может быть сложно».

До этого актриса ничего не говорила о своей сексуальной ориентации.

С 2019 года Софи Тернер замужем за бывшим участником группы Jonas Brothers Джо Джонасом. В июле прошлого года Тернер родила дочь.

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Автор: Катерина Шварц