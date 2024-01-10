Мужчине было 42 года.

Звезда фильма "Люди Икс: Дни минувшего будущего", 42-летний известный мексикано-американский актер Адан Канто умер. Это произошло 8 января. Причиной смерти стал рак аппендикса. Об этом сообщает издание Deadline.

Недавно он снялся в драматическом сериале "Уборщица", где сыграл главную мужскую роль в первых двух сезонах. А во время съемок третьего сезона состояние его здоровья ухудшилось, поэтому актер прекратил съемки и надеялся, что вскоре сможет к ним вернуться.

Однако этого не произошло. Болезнь забрала его жизнь. Коллеги актера до сих пор не могут поверить, что его больше не увидят.

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"Мы убиты горем! Адан Канто - отличный актер и друг. Только недавно он засветился на экране в фильме "Уборщица". Там он поразил всех своей мощной игрой, артистизмом и глубиной. Это огромная потеря! Мы скорбим вместе с его женой и детьми. Нам будет очень не хватать его", - говорится в заявлении одной кинокомпании.

Не могут смирится с потерей и друзья звезды.

"У Адана была глубина духа, которую по-настоящему знали не все. Те, кто увидел это - счастливчики", - добавили друзья актера.

У Канто остались жена Стефани и двое маленьких детей: 3-летний Роман Алдер и 1,5-летняя Ева Жозефина.

Что известно об Адане Канто

Адан родился в Мексике. В 16 лет он начал петь, а позже заинтересовался актерским мастерством. Первой работой стала съемка в местной рекламе и различных телешоу. Далее режиссеры заметили талант парня и пригласили в драматический сериал "Последователи", где он сыграл главную роль.

Позже он снялся в ситкоме под названием "Миксология". Затем получил роль в криминальной драме Netflix "Нарко" и "Кровь и нефть". Великой работой, которая принесла ему признание, стала кинолента "Люди Икс: Дни Минувшего Будущего" в 2014 году. Там Адан сыграл роль супергероя. Далее была работа в фильмах "2 сердца", "Игра агента" и многие другие. Также мужчина пробовал себя в качестве режиссера и работал над короткометражной кинолентой.

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