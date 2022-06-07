Сегодня отмечается день ангела Виктории, в честь этого вспоминаем известных украинок с этим именем.

7 июня в христианстве отмечается день ангела Виктории, поэтому не забудьте поздравить сегодня всех родных и друзей с этим именем. По этому случаю УНИАН решил напомнить об известных Викториях в украинском шоу-бизнесе.

Виктория Булитко

Известная актриса и участница юмористического проекта "Дизель шоу". Вика является вокалистом и автором песен одноименной группы "Булитко". На ее счету ряд престижных наград, среди которых "Киевская пектораль".

Виктория Литвиненко-Ясиновская

36-летняя актриса театра и кино. На ее счету более чем тридцать ролей, среди которых "Первые ласточки", "Проверка на прочность", "Снайперша", "Бессмертник" и другие.

Виктория Маремуха

33-летняя украинская модель. Уроженка маленького села все детство мечтала о подиумах и жизни в большом городе. Упорство, труд и настойчивость помогли добиться желаемого.

Сегодня за ее плечами участие в популярном проекте "Супермодель по-українськи", роль в сериалити "Киев днем и ночью", а также работа ведущей утреннего шоу на одном из центральных телеканалов. Кроме того, Виктория Маремуха продолжает карьеру модели и выступает в ночных клубах в качестве DJ.

Виктория Лукьянец

Известная оперная певица, имеет звание Народной артистки Украины. На ее счету десятки выступлений на престижных мировых сценах, в частности в Метрополитен-опера в Нью-Йорке и Ла Скала в Милане.

Ранее УНИАН писал кто из украинских звезд живет в обычных квартирах.

Вас также могут заинтересовать новости: