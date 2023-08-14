Украинская дирижер Оксана Лынив посетила фестиваль музыки композитора Вагнера в Германии. После мероприятия она показала новое фото, которое вызвало в сети бурный резонанс.
Так, Лынив позировала в футболке с надписью "Сила Вагнера". На фоне того, что в Украине продолжается полномасштабная война, а наемники ЧВК "Вагнера" убивают мирное население, это название стала триггером для многих.
"Это Оксана Лынив. Всемирно известная украинская дирижер, представляющая Украину в мире в футболке Wagner Power. Вы скажете: "Вагнер" просто писал музыку, ее одежда - ее дело, здесь очевидно не о ЧВК". Но именно игнорирование контекстов я считаю определенным знаком людоедства", - написал один из пользователей Twitter.
Этот пост собрал немало негативных комментариев. Украинцы возмущаются поступком Лынив и пишут, что дирижер должна была бы глубже погрузиться в контекст ситуации, даже учитывая то, что она имела в виду не ЧВК террористов, а известного композитора. Также пользователи отметили:
- "С одной стороны, композитор не виноват, что его именем назвали террористическую организацию. С другой, да - нужно отстреливать контексты. Я считаю, исполнять его произведения можно, но носить подобную футболку - это создавать причудливые коннотации"
- "Украинка должна понимать неуместность контекста"
- "В современном контексте выглядит как минимум мерзко. Полное игнорирование мнения общества и реалий. Я бы бойкотировала ее концерты"
- "В Израиле до сих пор запрещено исполнение его произведений. Очень странное фото от Оксаны Лынив, она точно очень хорошо понимает все возможные контексты, которых теперь еще больше"
- "Просто человек не живет событиями в Украине и для него это ок".
Впрочем, нашлись комментаторы, которые попытались защитить Лынив от волны негатива. Такие пользователи, в частности, отметили:
"Вообще-то госпожа Лынив параллельно с этим фото у себя на Фейсбуке опубликовала статью, где внчука (или правнучка) Вагнера осуждает использование в названии ЧВК имени ее деда. Так что не разводите лишний кипиш".
На странице Лынив в Facebook действительно можно найти ссылки на слова правнучки композитора, которая возмущена тем, что террористы злоупотребляют фамилией ее прадеда.
Сама дирижер уже удалила фото в футболке с надписью, которая так возмутила сеть. Однако на ее Twitter-странице все еще остается другая фотография, где Лынив позирует в этом же наряде. Даже там собралось немало негативных комментариев.
Кто такая Оксана Лынив
Лынив родилась 6 января 1978 года в городе Броды Львовской области. Она построила карьеру в мире музыки и даже вошла в тройку лучших дирижеров современности.
Украинка брала на себя роль главного дирижера оперы и филармонического оркестра в Граце, Лынив стала первой женщиной на этом посту. В 2017 году она основала Украинский молодежный симфонический оркестр.
В 2021 году Лынив вошла в историю Байройтского фестиваля в Германии. Она стала первой женщиной-дирижером оперного фестиваля. Украинка говорила, что единственным своим табу она считает выступления в РФ. По словам Линив, она не будет давать концерты на территории страны-агрессора, пока идет война.