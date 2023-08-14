Пользователи пишут, что Оксана Лынив могла бы отказаться от одежды с такими надписями.

Украинская дирижер Оксана Лынив посетила фестиваль музыки композитора Вагнера в Германии. После мероприятия она показала новое фото, которое вызвало в сети бурный резонанс.

Так, Лынив позировала в футболке с надписью "Сила Вагнера". На фоне того, что в Украине продолжается полномасштабная война, а наемники ЧВК "Вагнера" убивают мирное население, это название стала триггером для многих.

"Это Оксана Лынив. Всемирно известная украинская дирижер, представляющая Украину в мире в футболке Wagner Power. Вы скажете: "Вагнер" просто писал музыку, ее одежда - ее дело, здесь очевидно не о ЧВК". Но именно игнорирование контекстов я считаю определенным знаком людоедства", - написал один из пользователей Twitter.

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Этот пост собрал немало негативных комментариев. Украинцы возмущаются поступком Лынив и пишут, что дирижер должна была бы глубже погрузиться в контекст ситуации, даже учитывая то, что она имела в виду не ЧВК террористов, а известного композитора. Также пользователи отметили:

"С одной стороны, композитор не виноват, что его именем назвали террористическую организацию. С другой, да - нужно отстреливать контексты. Я считаю, исполнять его произведения можно, но носить подобную футболку - это создавать причудливые коннотации"

"Украинка должна понимать неуместность контекста"

"В современном контексте выглядит как минимум мерзко. Полное игнорирование мнения общества и реалий. Я бы бойкотировала ее концерты"

"В Израиле до сих пор запрещено исполнение его произведений. Очень странное фото от Оксаны Лынив, она точно очень хорошо понимает все возможные контексты, которых теперь еще больше"

"Просто человек не живет событиями в Украине и для него это ок".

Впрочем, нашлись комментаторы, которые попытались защитить Лынив от волны негатива. Такие пользователи, в частности, отметили:

"Вообще-то госпожа Лынив параллельно с этим фото у себя на Фейсбуке опубликовала статью, где внчука (или правнучка) Вагнера осуждает использование в названии ЧВК имени ее деда. Так что не разводите лишний кипиш".

На странице Лынив в Facebook действительно можно найти ссылки на слова правнучки композитора, которая возмущена тем, что террористы злоупотребляют фамилией ее прадеда.

Сама дирижер уже удалила фото в футболке с надписью, которая так возмутила сеть. Однако на ее Twitter-странице все еще остается другая фотография, где Лынив позирует в этом же наряде. Даже там собралось немало негативных комментариев.

Кто такая Оксана Лынив

Лынив родилась 6 января 1978 года в городе Броды Львовской области. Она построила карьеру в мире музыки и даже вошла в тройку лучших дирижеров современности.

Украинка брала на себя роль главного дирижера оперы и филармонического оркестра в Граце, Лынив стала первой женщиной на этом посту. В 2017 году она основала Украинский молодежный симфонический оркестр.

В 2021 году Лынив вошла в историю Байройтского фестиваля в Германии. Она стала первой женщиной-дирижером оперного фестиваля. Украинка говорила, что единственным своим табу она считает выступления в РФ. По словам Линив, она не будет давать концерты на территории страны-агрессора, пока идет война.

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